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Подготовка к Армейским международным играм проходит в Беларуси
В Беларуси идет подготовка военных к Армейским играм. Личный состав уже прошел проверку учебным боем в таких дисциплинах, как "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Это по сути отбор к "АрМИ-2022". Участники соревнуются в мастерстве вождения и точности стрельбы. На трассах танкистам, помимо прочего, предстояло преодолеть на боевых машинах противотанковый ров, колейный мост, скоростной участок и другие препятствия.
Начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси Андрей Некрашевич отметил, что упор в первую очередь на подготовку именно новых специалистов, а те, кто уже принимал участие в Армейских играх, выступают вне зачета. Это тоже имеет определенную направленность.
"Я как начальник по подготовке заинтересован в том, чтобы больше высококлассных специалистов проходили обучение в рамках подготовки к данным конкурсам в рамках Армейских международных игр", - заявил Андрей Некрашевич.
В соревнованиях приняли участие лучшие танковые экипажи от оперативного командования, Военной академии и 72-го объединенного центра. Всего по итогам состязаний отобраны 5 лучших расчетов танков и БМП-2, которые продолжат подготовку в ходе сбора.
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