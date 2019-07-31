Подготовка к Армейским международным играм вступила в решающую стадию

Свои умения и таланты уже в эти выходные продемонстрируют и участники конкурса "Полевая кухня". Сегодня в парке "Патриот" прошла жеребьевка.



Команда Беларуси попала в подгруппу с Узбекистаном, Вьетнамом и Шри-Ланкой. Поваров ждет несколько испытаний - выпечка хлеба, блюда, приготовленные по произвольному рецепту, а также в соответствии с меню. Здесь необходимо учитывать строгие пропорции калорий. Например, в 100 граммах перловой каши всего 70 килокалорий, а в гречневой - почти 100.



Открытие V Международных игр "Армия-2019" состоится уже в субботу. В этом году - более 30 стран и 6 тысяч участников. По традиции Армейские игры откроются с самого яркого конкурса "Танковый биатлон".



