Подготовка к отопительному сезону

Из-за неустойчивой погоды и постепенного похолодания сотрудники МЧС проверяют печное оборудование. Спасатели напоминают жителям частного сектора правила обращения с печами в жилых домах. Их советуют осмотреть на предмет расколов и просадок. Хозяевам дают рекомендации. Особое внимание - безопасности пожилых.



Наряду с печным оборудованием в МЧС также призывают обратить внимание на состояние электропроводки, наличие и исправность пожарных извещателей.



