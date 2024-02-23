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Подготовка к проведению ЕДГ в Беларуси соответствует высоким международным стандартам, отмечают наблюдатели
В ЦИК Беларуси проходит ряд двусторонних встреч председателя комиссии с руководителями центризбиркомов Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и России. Там же сегодня ожидают и миссию наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества.
Узбекского коллегу Игорь Карпенко поздравил с двумя успешно проведенными кампаниями. В стране прошли внеочередные выборы президента и конституционный референдум. В ответ Зайниддин Низамходжаев поблагодарил белорусскую сторону за участие и отметил, что важным этапом в развитии сотрудничества послужил недавний визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Напомним, в Беларуси сейчас работают международные миссии.
Наблюдатели мониторили подготовку к проведению единого дня голосования и отметили, что она соответствует высоким международным стандартам. Кампания проходит в штатном режиме.
24 февраля состоится подписание договора о сотрудничестве между ЦИК Беларуси и Узбекистана. По словам партнеров, вместе с нашей страной они заинтересованы в дальнейшим внедрении высоких технологий в избирательный процесс.
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