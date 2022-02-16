Подготовка к референдуму по Конституции Беларуси проходит открыто и гласно

До важной внутриполитической кампании этого года остается чуть более недели. В новой редакции Конституции нашел свое юридическое оформление образ будущего для нашей страны и общества.



Документ получился по-настоящему народным. Белорусы стали его соавторами, каждый желающий мог внести свои предложения. Уже 22 февраля начинается досрочное голосование. В эти дни Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов направляет сообщения о месте и времени голосования.



Подготовка к проведению голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию проходит полностью открыто и гласно. В Беларуси продолжает работу миссия международных наблюдателей. Эксперты и специалисты посещают участки в регионах нашей страны.

