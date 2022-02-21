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Подготовка к референдуму проходит гласно и открыто - наблюдатели изучают ситуацию в регионах Беларуси
Всего сутки остаются до начала досрочного голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Подготовка к нему проходит гласно и открыто. Международные наблюдатели активно изучают ситуацию во всех регионах республики. Они смогут лично убедиться в уровне организации и ходе голосования и по итогу дать свое заключение. В то же время западные политики, которые даже не собираются посещать референдум, уже заявили о том, что не признают итоги при любом исходе голосования. О том, с чем это связано, рассказал министр иностранных дел Владимир Макей.
Мы проводим этот референдум в интересах народа и для народа и проводим его в соответствии с нашим национальным законодательством. Те оценки, которые даются нашими западными партнерами, они абсолютно высосаны из пальца, политизированы, поэтому на них не стоит обращать внимания, мы так и делаем. Поэтому мы и приняли решение на каком-то этапе не приглашать наблюдателей от БДИПЧ, хотя такая инициатива была, мы обсуждали ее, но эта структура не высказала особой заинтересованности в наблюдении за референдумом в Беларуси. Ради бога, мы будем работать с теми, кто будет работать с нами.
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