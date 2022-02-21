Подготовка к референдуму проходит гласно и открыто - наблюдатели изучают ситуацию в регионах Беларуси

Мы проводим этот референдум в интересах народа и для народа и проводим его в соответствии с нашим национальным законодательством. Те оценки, которые даются нашими западными партнерами, они абсолютно высосаны из пальца, политизированы, поэтому на них не стоит обращать внимания, мы так и делаем. Поэтому мы и приняли решение на каком-то этапе не приглашать наблюдателей от БДИПЧ, хотя такая инициатива была, мы обсуждали ее, но эта структура не высказала особой заинтересованности в наблюдении за референдумом в Беларуси. Ради бога, мы будем работать с теми, кто будет работать с нами.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси