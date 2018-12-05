3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подготовка Минска к Новому году вышла на финишную прямую
Световые новогодние подарки в каждом районе города и более 30 елей. Подготовка Минска к Новому году вышла на финишную прямую. В городе уже завершили установку всех елок - сейчас дизайнеры заканчивают их оформление. В ближайшие дни во всех районах установят световые конструкции, соберут праздничное панно на Педагогическом университете. Окончательно увидеть новогоднее убранство столицы можно будет после 15 декабря.
Также в этом году в столице организуют массовые катания на 30 ледовых площадках. Для минчан и гостей столицы будут работать 26 хоккейных коробок и 12 лыжных трасс. Их подготовят, когда позволит погода - установится устойчивый минус и будет достаточно снега. Уже сейчас в Минске работают два мобильных катка и две лыжные трассы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов