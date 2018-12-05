Световые новогодние подарки в каждом районе города и более 30 елей. Подготовка Минска к Новому году вышла на финишную прямую. В городе уже завершили установку всех елок - сейчас дизайнеры заканчивают их оформление. В ближайшие дни во всех районах установят световые конструкции, соберут праздничное панно на Педагогическом университете. Окончательно увидеть новогоднее убранство столицы можно будет после 15 декабря.

Также в этом году в столице организуют массовые катания на 30 ледовых площадках. Для минчан и гостей столицы будут работать 26 хоккейных коробок и 12 лыжных трасс. Их подготовят, когда позволит погода - установится устойчивый минус и будет достаточно снега. Уже сейчас в Минске работают два мобильных катка и две лыжные трассы.