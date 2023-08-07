Подготовка школ к учебному году идет полным ходом: особое внимание к пищеблокам, спортивным залам и стадионам

Белорусские школы и детские сады продолжают готовиться к новому учебному году. Только в Минске их 800, в 43 - проводят капитальные ремонты. Большинство обошлось лишь текущими.

Ставку в этом году делают на высокотехнологичное оснащение. К примеру, закупят 21 новый компьютерный класс. Не только для уроков информатики, также с возможностью для учеников готовиться к занятиям в свободное время.





Особое внимание и к пищеблокам. Новый учебный год во всех столичных школах обретет новые вкусы. Рацион питания после удачного прошлогоднего эксперимента пополнят 80 блюд. Для этого необходимо укрепить и базу самих столовых. Отремонтировали и переоснастили 43 пищеблока.





Новая линейка блюд предполагает и наличие специфического оборудования торгово-технологического, такого как пароконвекционные печи, тестомесильные машины, оборудование для приготовления полуфабрикатов. В этом году большое внимание уделено ремонтам спортивных залов и санитарных узлов, асфальтового покрытия и стадионов. Андрей Стригельский, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома

После капитальных ремонтов уже ввели в эксплуатацию 26 столичных школ. В 210-й (она расположена в микрорайоне Шабаны) пока наводят последние штрихи. Здесь уже обновили учебный классы, столовую, спортивный и актовый зал.



