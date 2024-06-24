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Подготовку к новому учебному году обсудили на заседании Шарковщинского райисполкома с участием Игоря Сергеенко

Реконструкция школ и детских садов, модернизация спортивных площадок и обновление техники. Подготовку к новому учебному году обсудили сегодня в Шарковщинском районе при участии председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко. Получить паспорта готовности белорусские школы должны до 20 августа.

Учреждения образования Шарковщинского района, например, в День знаний примут свыше полутора тысяч детей. Для учеников в сельской местности организуют подвоз: есть 10 школьных автобусов. Среди актуального также решение кадровых вопросов и целевая подготовка специалистов. Обсудили также предстоящие новеллы в системе образования.


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Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Основные новации могут заключаться в том, чтобы дать возможность местным исполнительным органам власти принимать решения по использованию имеющегося автобусного парка для доставки детей на спортивные, общественные, культурные мероприятия, о том, чтобы выделять средства на экскурсии, посещение музеев. Также планируется скорректировать вопросы, связанные с распределением выпускников в вузы, и усилить ответственность за отработку по получению высшего образования, по закреплению делового стиля одежды в школах и организации питания.


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Екатерина Михненок, начальник отдела по образованию Шарковщинского райисполкома: У нас идет модернизация спортивной площадки средней школы № 1, которая в ближайшее время будет закончена. Это финансирование, которое предоставлено нам областью. Учреждения образования не стоят на месте и сами зарабатывают деньги различными видами деятельности. И эти средства мы используем для проведения текущих ремонтов в учреждениях образования.

Во время рабочей поездки в Витебскую область внимание Игорь Сергеенко уделил и противопожарной безопасности. Тенденция положительная: за последние 2 года в Шарковщинском районе не было жертв огненной стихии. Сейчас акцент на профилактику пожаров, информирование людей и рейды в частном секторе.

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