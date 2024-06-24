Подготовку к новому учебному году обсудили на заседании Шарковщинского райисполкома с участием Игоря Сергеенко

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Основные новации могут заключаться в том, чтобы дать возможность местным исполнительным органам власти принимать решения по использованию имеющегося автобусного парка для доставки детей на спортивные, общественные, культурные мероприятия, о том, чтобы выделять средства на экскурсии, посещение музеев. Также планируется скорректировать вопросы, связанные с распределением выпускников в вузы, и усилить ответственность за отработку по получению высшего образования, по закреплению делового стиля одежды в школах и организации питания.