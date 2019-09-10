В переписи населения задействуют более 12 тысяч переписчиков. Сейчас идет подбор персонала, обучение начнется на следующей неделе. Подготовку к переписи населения сегодня обсуждали на заседании президиума Совета Министров. Она пройдет с 4 по 30 октября. Главное новшество - цифровизация процесса. Впервые заполнить анкеты можно будет через интернет.



Результаты переписи населения станут основой для принятия решений в экономической и социальной жизни государства.



