Подготовку к ВНС обсудили у президента

О приготовлениях к форуму говорили сегодня во Дворце Независимости. Важнейшее событие в жизни страны необходимо провести на высоком уровне. Это главное требование президента. Не должно быть допущено ни организационных промахов, ни концептуальных просчетов. Формат предполагает масштабный диалог по самым разным аспектам развития Беларуси. И эту форму выработки важных решений нужно использовать результативно. Голос каждого региона будет представлен на должном уровне. Важно услышать всю палитру мнений, выбрать самые рациональные предложения, направленные на созидательное развитие и консолидацию общества.