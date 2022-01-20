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Подлужная: Конституция - это взаимная ответственность государства и граждан

"Конституция - дорога не с односторонним движением. Это взаимная ответственность как государства, так обязательно граждан", - заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Подлужная во время встречи с педагогическим активом агрогородка Сеница. Взаимная ответственность прослеживается во многих статьях проекта изменений, в частности, они касаются проявления патриотизма, социального поведения, здоровья. Также спикер подчеркнула: обновленный документ - это почва для переоценки ценностей в вопросах развития нашего государства.


Нет равнодушных. Люди поддерживают многие статьи: те, которые касаются исторического наследия, духовного, которые поддерживаютсоциальную направленность.

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси


Несмотря на то что действующая Конституция показала тебя хорошо, я считаю, что мы как молодое поколение должны принимать непосредственные участие, поскольку мы живем в современном мире, нам нужны изменения, появляются новые возможности, потребности.

Полина Лукьянцова, воспитатель детского сада аг. Сеница

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