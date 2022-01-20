Подлужная: Конституция - это взаимная ответственность государства и граждан

Несмотря на то что действующая Конституция показала тебя хорошо, я считаю, что мы как молодое поколение должны принимать непосредственные участие, поскольку мы живем в современном мире, нам нужны изменения, появляются новые возможности, потребности.





Полина Лукьянцова, воспитатель детского сада аг. Сеница