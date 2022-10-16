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Подняты фрагменты самолета-бомбардировщика Пе-2 - история о долге, подвиге и памяти
Июль 1944, бои за Полоцк. На задание отправляется самолет Пе-2, в составе экипажа три человека.
Советскую крылатую машину атакует вражеский истребитель. Стрелок-радист сержант Иван Коньков погибает сразу, летчик лейтенант Борис Власов и штурман старший лейтенант Анатолий Дашин парашютируются из горящего самолета на высоте более 4000 метров.
Власова расстреливают в воздухе с земли, Дашину удается выжить. Боевая машина с большой высоты врезается в землю. Этим летом фрагменты самолета были подняты. На месте падения поисковики обнаружили и останки стрелка-радиста. Их с воинскими почестями перезахоронили на его родине в Тверской области. Репортаж Марины Романовской.
Лариса Бруева, член совета Международной ассоциации общественных поисковых объединений "Народная память о защитниках Отечества":
Ребята отряда РВС еще в прошлом году начали поиски этого самолета. И все, что могли, сделали. Ведь любой самолет поднят тогда, когда поднят двигатель.Лето 2022. В лесном массиве рядом с деревней Матейково поисковики и волонтеры поднимают фрагменты самолета. Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2 пролежал в земле 78 лет. По номеру мотора удалось установить главное - имена всех членов экипажа. Началась большая работа.
Светлана Комогорцева, командир Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы":
Была серьезная работа архивная, поиск родственников. Экипаж Конькова вылетал на разведку в "Боровуха-1", 11 ОРАП, при освобождении города Полоцка. Был подбит противником над "Боровуха-1".В составе экипажа были летчик Борис Власов, штурман Анатолий Дашин и воздушный стрелок Иван Коньков. Выжить удалось лишь старшему лейтенанту Дашину. Тело летчика, который успел парашютироваться, так и не нашли. Подробности гибели сержанта Конькова теперь стали известны благодаря работе поисковиков.
Про этого деда мы ничего не знали. У него супруга там лежит. Он вернулся домой, к своей супруге. - Что Вы знали о нем? - Ничего почти. Бабашка особо ничего не рассказывала. Я знал, что он был председателем в сельском совете. Александр Борисов, руководитель проекта "Чтим и помним. Беларусь", участник Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы":
Пока работали, удалось установить еще несколько точек мест падения самолетов, которые предстоит еще поднять, опознать, узнать фамилии экипажа, погибших, пропавших без вести. Так что работа продолжается.Советский бомбардировщик Пе-2 стал десятым по счету самолетом, поднятым на территории Витебской области. Не останавливаются работы на местах массовых расстрелов советских воинов и мирных жителей, поэтому и спустя десятилетия удается вернуть останки бойцов домой. И это кропотливый труд. Иногда, изучив сотни страниц документов, приходится начинать все с начала. История не терпит неточностей. Для всех, кто посвятил себя поиску, восстановить правду - это дело чести.
Владимир Заворотний, заместитель командира поискового отряда "Разведчики воинской славы":
У меня тоже есть родственники, пропавшие без вести, пограничники. Думал, что если не найду своих родственников, помогу другим. Хотелось бы людям родственников вернуть, которые пропали без вести. Это, я считаю, доброе дело. Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:
Это кропотливая работа в архивах, это работа вместе с соответствующими подразделениями Министерства обороны. Есть хорошие слова "Это нужно не мертвым - это нужно живым".
Помнить - наш долг. Об этом говорит и Президент. В июне 2020 Александр Лукашенко участвовал в открытие Ржевского мемориала советскому солдату. С января 1942 по март 1943 в тяжелых боях здесь погибли около 400 тысяч человек.
Александр Лукашенко:
Белорусские поисковики тесно сотрудничают с российскими. А как иначе, ведь у нас общий подвиг и победа. В то время, когда Европа стала забывать, кто спас мир от фашизма, и сносить памятники советским воинам, белорусы и россияне еще больше сплотились в борьбе за историческую справедливость.
Александр Кузнецов, учитель истории и руководитель по военно-патриотическому воспитанию Поставской гимназии, участник поискового отряда "Разведчики воинской славы":
Алла Молодежкина, жительница Новополоцка:
"Это очень важно для будущих поколений, для младших, для таких же, как и я. Чтобы мы помнили, что было. Это очень нужно"
, - считает Арина Алейникова, волонтер поискового отряда "Разведчики воинской славы".
Олег Бичурин, участник поискового отряда "Разведчики воинской славы":
На месте падения Пе-2 в Полоцком районе установят памятную табличку. Эту историю поисковики будут считать завершенной, когда удастся узнать хоть какие-то сведения о летчике Власове. Да, имена, фамилии, мельчайшие детали они помнят и спустя годы. И никак иначе. Ведь каждый солдат погибал за мир. А мы должны его сохранить.
Фото: phonoteka.org
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