Подняты фрагменты самолета-бомбардировщика Пе-2 - история о долге, подвиге и памяти

Про этого деда мы ничего не знали. У него супруга там лежит. Он вернулся домой, к своей супруге. - Что Вы знали о нем? - Ничего почти. Бабашка особо ничего не рассказывала. Я знал, что он был председателем в сельском совете. Александр Борисов, руководитель проекта "Чтим и помним. Беларусь", участник Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы":

Пока работали, удалось установить еще несколько точек мест падения самолетов, которые предстоит еще поднять, опознать, узнать фамилии экипажа, погибших, пропавших без вести. Так что работа продолжается. Советский бомбардировщик Пе-2 стал десятым по счету самолетом, поднятым на территории Витебской области. Не останавливаются работы на местах массовых расстрелов советских воинов и мирных жителей, поэтому и спустя десятилетия удается вернуть останки бойцов домой. И это кропотливый труд. Иногда, изучив сотни страниц документов, приходится начинать все с начала. История не терпит неточностей. Для всех, кто посвятил себя поиску, восстановить правду - это дело чести.



Владимир Заворотний, заместитель командира поискового отряда "Разведчики воинской славы":

У меня тоже есть родственники, пропавшие без вести, пограничники. Думал, что если не найду своих родственников, помогу другим. Хотелось бы людям родственников вернуть, которые пропали без вести. Это, я считаю, доброе дело. Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:

Это кропотливая работа в архивах, это работа вместе с соответствующими подразделениями Министерства обороны. Есть хорошие слова "Это нужно не мертвым - это нужно живым".





Боевой вылет 2 июля 1944 для Ивана Конькова стал последним. Ему было 34. Смертельное ранение сержант получил еще будучи в воздухе. А после того как самолет упал и взорвался, останки сержанта были зажаты в груде искореженного металла.



И вот спустя семь десятилетий останки сержанта из Витебской области отправляются в Тверскую - на родину погибшего.



В день перезахоронения на территории храмового комплекса в поселке Завидово многолюдно. Не могут сдержать слез его внуки. Новость, что в Беларуси найдены останки уроженца этой местности по фамилии Коньков, вселили надежду узнать о последних минутах жизни защитника. Ведь самостоятельно найти информацию о судьбе деда не удалось.



Александр Булыгин, внук сержанта И. В. Конькова