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Подоляка: Украина обслуживает интересы западных стран

Независимость Украины на протяжении всего времени ее существования заключалась в обслуживании Запада. Таким мнением с нашим телеканалом поделился украинский политический обозреватель Юрий Подоляка.

Интересы страны и украинского народа отошли на задний план. Единственное, что остается сейчас Украине - это пожинать плоды "успешного" сотрудничества со своими партнерами.

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