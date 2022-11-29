Подорожание кофе прогнозируют эксперты

Эксперты прогнозируют подорожание кофе. Аналитики объясняют свои ожидания плохим урожаем зерен арабики вследствие недостатка осадков в Бразилии. Об этом пишет Bloomberg.



Недельный рост цен на биржах стал максимальным с августа. Если пессимистичные прогнозы на рынке будут набирать силу, то дальнейшее подорожание этого товара гарантировано.



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