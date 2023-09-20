Подожгли беседку ради забавы, столкнулись грузовой Mercedes и трактор, мужчину и женщину спасли на пожаре - обзор ЧП

Речица

Мужчину и женщину спасли на пожаре в Речице. Возгорание произошло в пятиэтажном доме на первом уровне. Вся квартира была затянута дымом. Бойцы МЧС обнаружили двух человек, их вынесли из жилья на носилках. После осмотра медиками пострадавших госпитализировали. Они обгорели, а также надышались гарью. Пламя повредило вещи и мебель в комнате. Предположительно, к ЧП привела непотушенная сигарета.

Волковыск

Тлеющий окурокмог стать причиной возгорания в Волковыске. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже минувшей ночью. Хозяйка почувствовала запах гари и успела выйти на улицу. Она не пострадала. Очагом возгорания стал матрас.

Бобруйский р-н

Мощное пламя разбушевалось в Бобруйском районе. Во власти огня оказался сарай, а также часть соседской постройки, стихия подбиралась к жилому дому. На линию 101 позвонила местная жительница.

Владелец строения пытался сам потушить пожар, но безуспешно. Он получил ожоги. Теперь мужчине предстоит лечение. Бойцы МЧС не допустили возгорания жилья, что касается сарая, от него остался почти один пепел. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало сжигание мусора на участке.

Ивьевский р-н

Помощь спасателей понадобилась участникам аварии в Ивьевском районе. На трассе М6 столкнулись грузовой Mercedes и трактор. В салоне тяжеловеса оказался зажат водитель. Бойцы МЧС разрезали металл и достали пострадавшего, он в больнице. Шофер сельхозтехники не пострадал. Как рассказали в ГАИ,мужчина за рулем грузовика двигался в направлении Гродно по правой полосе. Он выехал на обочину и врезался в прицеп трактора.

Ляховичский р-н