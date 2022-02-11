3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Подозреваемого в разбрасывании шипов на дороге задержали в Гомеле
Вопиющий факт произошел в Гомеле. Тем кощунственнее выглядит содеянное, что кто, как не оппотелеги кричали во время пандемии, что, мол, скорые не справляются, врачей не вызвать.
В областном центре задержали подозреваемого в разбрасывании шипов на дороге. Рядом с местной подстанцией скорой помощи правоохранители обнаружили 11 металлических ежей (они были сделаны кустарным способом). Именно на них попали сразу 3 автомобиля скорой.
5 февраля в 20:27 поступил первый вызов с улицы Жукова от выездной бригады о том, что у них проколоты два колеса. Через минуту поступил вызов от бригады с улицы Бенеськово о том, что у них ремонт – проколоты два колеса. И через полчаса бригада интенсивной терапии то же самое сообщила, что у них ремонт - проколото колесо. Бригады отсутствовали в течение трех часов.
Еще два спецтранспорта оказались заблокированы - они не могли выехать из подстанции. Остальные машины скорой помощи не могли вернуть на базу, чтобы пополнить медикаменты. В сложной ситуации помогали коллеги.
Сотрудники угро установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый житель Гомеля. У себя на даче при помощи сварочного аппарата мужчина изготовил более 70 металлических конструкций для пробития шин. Затем разбросал их на дороге, ведущей к подстанции в Советском районе облцентра.
Дома и на даче фигуранта милиционеры нашли почти 40 готовых ежей и сварочный аппарат. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все