Подозреваемого в разбрасывании шипов на дороге задержали в Гомеле

5 февраля в 20:27 поступил первый вызов с улицы Жукова от выездной бригады о том, что у них проколоты два колеса. Через минуту поступил вызов от бригады с улицы Бенеськово о том, что у них ремонт – проколоты два колеса. И через полчаса бригада интенсивной терапии то же самое сообщила, что у них ремонт - проколото колесо. Бригады отсутствовали в течение трех часов.

Владимир Козлов, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи № 2 г. Гомеля