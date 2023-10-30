ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Подозреваемый в педофилии задержан в Светлогорске: от действий мужчины пострадали четверо несовершеннолетних

В Светлогорске задержан подозреваемый в педофилии. Оперативники вышли на 50-летнего мужчину. Установлено, что с 2018 года извращенец поддерживал отношения с юношами, вел переписки развратного характера, отправлял порнографические материалы и склонял к интиму. Кроме того, в августе пригласил двух подростков к себе домой. Тогда же, как сообщили в МВД, он совершил в отношении одного из парней действия сексуального характера, а происходящее снял на телефон.

Изображение
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома: Известно, что от действий мужчины пострадали четверо несовершеннолетних. Продолжается работа по установлению всех фактов его противоправной деятельности, которым будет дана правовая оценка. Педофил арестован.

В 2023 году на территории Гомельской области выявлено 183 преступления, связанные с педофилией, установлено 88 подозреваемых, от действий которых пострадали 126 несовершеннолетних.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все