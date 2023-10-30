Подозреваемый в педофилии задержан в Светлогорске: от действий мужчины пострадали четверо несовершеннолетних

В Светлогорске задержан подозреваемый в педофилии. Оперативники вышли на 50-летнего мужчину. Установлено, что с 2018 года извращенец поддерживал отношения с юношами, вел переписки развратного характера, отправлял порнографические материалы и склонял к интиму. Кроме того, в августе пригласил двух подростков к себе домой. Тогда же, как сообщили в МВД, он совершил в отношении одного из парней действия сексуального характера, а происходящее снял на телефон.