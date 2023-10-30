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Подозреваемый в педофилии задержан в Светлогорске: от действий мужчины пострадали четверо несовершеннолетних
В Светлогорске задержан подозреваемый в педофилии. Оперативники вышли на 50-летнего мужчину. Установлено, что с 2018 года извращенец поддерживал отношения с юношами, вел переписки развратного характера, отправлял порнографические материалы и склонял к интиму. Кроме того, в августе пригласил двух подростков к себе домой. Тогда же, как сообщили в МВД, он совершил в отношении одного из парней действия сексуального характера, а происходящее снял на телефон.
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома: Известно, что от действий мужчины пострадали четверо несовершеннолетних. Продолжается работа по установлению всех фактов его противоправной деятельности, которым будет дана правовая оценка. Педофил арестован.
В 2023 году на территории Гомельской области выявлено 183 преступления, связанные с педофилией, установлено 88 подозреваемых, от действий которых пострадали 126 несовершеннолетних.
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