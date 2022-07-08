3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Подозреваемый в убийстве экс-премьра Японии заявил, что был недоволен политиком
Стали известны подробности нападения в Японии на экс-премьера страны. Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ заявил полиции, что был недоволен политиком и намеревался убить его, передает японское телевидение. Напомним, инцидент произошел во время предвыборного выступления Абэ в городе Нара.
Сообщается по меньшей мере о двух выстрелах. Абэ упал после второго, получив ранение в грудь с левой стороны. Подозреваемый в нападении задержан правоохранителями. Им оказался местный житель, бывший член морских сил самообороны. Он выстрелил в политика из самодельного дробовика.
По словам очевидцев, скрыться злоумышленник не пытался. Сразу после нападения его сбили стоящие рядом люди, которые, вероятно, были из службы охраны. Экс-премьра доставили в больницу университета префектуры Нара. Сразу после ранения Абэ был в сознании, однако во время транспортировки его состояние стало критическим с "остановкой сердца и легких".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов