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Подозреваемый в убийстве экс-премьра Японии заявил, что был недоволен политиком

Стали известны подробности нападения в Японии на экс-премьера страны. Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ заявил полиции, что был недоволен политиком и намеревался убить его, передает японское телевидение. Напомним, инцидент произошел во время предвыборного выступления Абэ в городе Нара.

Сообщается по меньшей мере о двух выстрелах. Абэ упал после второго, получив ранение в грудь с левой стороны. Подозреваемый в нападении задержан правоохранителями. Им оказался местный житель, бывший член морских сил самообороны. Он выстрелил в политика из самодельного дробовика.

По словам очевидцев, скрыться злоумышленник не пытался. Сразу после нападения его сбили стоящие рядом люди, которые, вероятно, были из службы охраны. Экс-премьра доставили в больницу университета префектуры Нара. Сразу после ранения Абэ был в сознании, однако во время транспортировки его состояние стало критическим с "остановкой сердца и легких".

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