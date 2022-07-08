Подозреваемый в убийстве экс-премьра Японии заявил, что был недоволен политиком

Стали известны подробности нападения в Японии на экс-премьера страны. Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ заявил полиции, что был недоволен политиком и намеревался убить его, передает японское телевидение. Напомним, инцидент произошел во время предвыборного выступления Абэ в городе Нара.

Сообщается по меньшей мере о двух выстрелах. Абэ упал после второго, получив ранение в грудь с левой стороны. Подозреваемый в нападении задержан правоохранителями. Им оказался местный житель, бывший член морских сил самообороны. Он выстрелил в политика из самодельного дробовика.