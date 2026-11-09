Подписан указ об обновлении правил работы сети видеомониторинга в Беларуси

Камеры наблюдения поумнеют в Беларуси. Республиканская система мониторинга общественной безопасности ежегодно будет пополняться новыми камерами и видеоаналитикой.

Подписан указ, который обновляет правила работы сети видеомониторинга. Предусматривается дополнительное привлечение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к организационному и финансовому обеспечению.

При этом для физлиц, собственников жилых помещений в домах не будет взиматься оплата за работу и пользование электроэнергией, потребляемой оборудованием видеонаблюдения.

Увеличено количество пользователей системы. Например, камеры станут доступны для Вооруженных Сил, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и охрану критически важных объектов.

Допускается фиксация нарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Среди нововведений - теперь за поездку без техосмотра можно получить штраф в Минске. Если раньше такие камеры стояли в основном на трассе, то теперь программное обеспечение внедрено в систему мониторинга общественной безопасности.

"Фиксация нарушения транспортного средства с непройденным техосмотром достаточно простая и тривиальная: распознается номерной знак транспортного средства и сравнивается с базой техосмотра. Там сразу видно, что автомобиль движется с непройденным техническим осмотром. Нарушителю направляется соответствующее решение. Это решение существует уже определенное время, сейчас оно более модернизировано, и охват будет гораздо больше, чем был ранее. Уже есть охват достаточно большой по всей Республики, количество камер достаточно внушительное. Технически это решение готово и функционирует", - пояснил заместитель директора IT-компании Алексей Кныш.

Александр Занимон, заместитель начальника ГУ ГАИ МОБ МВД Беларуси:

"Работа в таком режиме ведется ГАИ с 2023 года. На сегодняшний момент 1/2 всех нарушений, связанных с непройденным техосмотром, фиксируются в автоматическом режиме. Для этих целей будут использоваться камеры Республиканской системы мониторинга общественной безопасности".

Главным новшеством стало расширение камер фотофиксации непройденного техосмотра.