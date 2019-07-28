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Подписан новый закон по вопросам службы в армии
Любые победы в аграрном секторе (да и экономике в целом) возможны, конечно, только в мирное, спокойное время. А когда в стране неспокойно, тут уж не до развития овцеводства, не до технологий и рекордов! Об этом говорит и геополитика в регионе, буквально у нашего порога: так, соседям приходится ожидать созревания совсем других плодов - плодов перемирия. В Донбассе оно наступило на днях, и хочется верить, из этих зерен произрастет долгожданный мир. Мир, за который Беларусь также боролась и пролила немало крови. Ценить тишину и спокойствие нас научил самый жестокий урок - война. В этом году ему 75 лет, но мы помним, и важно передать это понимание новому поколению. Ведь безопасность - дело каждого из нас. Речь о том, чтобы беречь спокойствие своей семьи, близких и в целом страны. "Родину должны защищать все" - это слова нашего Президента накануне нынешнего Дня Независимости Беларуси. А ведь служба в армии - дело каждого уважающего себя мужчины. Дисциплина, железный характер, чувство крепкого мужского братства - это на всю жизнь. Армия, конечно, нуждается в развитии и далека от совершенства. Но представление о службе у некоторых несколько странное. Байки, которые передаются из уст в уста еще с советских времен, уже никак не отражают реальность. А вот ситуация в регионе - как раз наоборот. И новый закон по вопросам службы в армии - именно про это. Родине нужны защитники, и при новых правилах, которые касаются в первую очередь отсрочек, не забывают и про бонусы: льготы при поступлении, общежития. В общем, тема важная, и есть о чем поговорить.
Наш политобозреватель Алексей Волков, отслуживший, кстати, в артиллерии, расскажет, что к чему. В руках автомат, потому что солдат. Илья Костелецкий пошел служить сразу же после колледжа. Отправиться именно в спецназ решил, чтобы привести в порядок и тело, и мысли. Всех планов на будущее молодой человек, конечно, не раскрывает, но и не исключает, что, получив высшее образование, может и остаться по контракту. К слову, девиз спецназа, пожалуй, самый известный из всех и разделяется с десантниками: "Никто, кроме нас!". Данное утверждение особенно актуально, если учесть, что службу в армии многие парни 18+ пытаются обходить стороной - порой из-за легенд и историй, которые разве что в рассказе прапорщика остались.
С безопасности начинается суверенитет государства
И сегодня этот вопрос тем более актуален: мы видим сложную ситуацию в Украине, полыхнуть может и во многих других местах. К примеру, страны Прибалтики использовали эту монету - независимость - и впустили силы НАТО. Теперь там постоянно проходят оборонительные учения с наступательной тактикой. Но даже это не повод упразднять свою армию. Кстати, в Европе, и той же Эстонии, все больше говорят о том, чтобы служили и женщины, пока на добровольной основе. Да, общество меняется: парни работают в салонах красоты, а девушки - на лесопилках. Но женственность мужчин и мужественность женщин не повод экспериментировать в военном деле.
Новый документ, в народе получил название "закон об отсрочке"
Новый документ, который в народе получил название "закон об отсрочке" уже успел обрасти мифами и догадками - мол, забирают в армию всех. Но если в сторону отложить эмоции и почитать сухой юридический текст, все становится на свои места. Главное изменение – образование. Поступил – учись. А ведь в университете есть и военная кафедра.
Цель закона - укрепить безопасность государства
И это не просто слова - к примеру, из-за сложной демографической ситуации 90-ых проблемы возникают и сейчас - некоторые воинские части - щит страны - не добрали личного состава в значительном количестве. Весной в Прибалтике задул "яростный ветер", который превратился в "весенний шторм" С такими учениями НАТО создает серьезный военный плацдарм в Эстонии, Литве и Латвии. Это не означает войну, но элемент геополитического давления - вполне. А ведь везде должен быть баланс. И в наших вооруженных силах - тоже. Чтобы позволить себе армию, полностью укомплектованную наемниками, страна должна качать нефть, газ и, желательно, все это транспортировать через трубы из золота. Армия без срочной службы - штука в мире единичная. Даже Вашингтон, получая платежки из Пентагона, задумывается вернуть призыв. Конечно, общество должно развиваться не только через призму цвета хаки. Так, в Беларуси 76 категорий, по которым можно получить отстрочку от службы. В Азербайджане, Турции и Казахстане - в разы меньше. И это не только образование, семейные обстоятельства, здоровье - тут ничего не меняется.
24 года, рота специального назначения. В руках пулемет, броня и отработка тактических маневров при борьбе с преступниками. Ян Петровский - выпускник БГУ, закончил магистратуру и военную кафедру. Призвали на полгода, чтобы получил военную специальность, важен не срок, а результат. Следующий пункт - аспирантура. И в целом, чтобы сказать войне "иди себе с миром", необходимо уметь держать удар, как мужчине, так и государству. С восточной принципиальностью к этому вопросу подходят и в Грузии.
Новый закон позволяет реформировать прием на службу в армию
Новый закон позволяет реформировать прием на службу в армию, но, конечно, это ставит и перед Министерством обороны куда более масштабные задачи - реформу самой службы. Просто поднять престиж недостаточно, Вооруженные силы должны соответствовать мировым критериям и запросам, но это компетенция военных чиновников. Инициатива Президента: тем, кто отслужил, предоставить льготные условия для поступления, выдача мест в общежитии, зачисление службы в стаж. Все это шаги, необходимые для слома еще советской традиции, когда от армии бегать - почет. Движение в белорусских Вооруженных силах наметилось давно, по собственному опыту можно сказать, что армия меняется. ВС РБ - большой и серьезный титан. Местами неповоротливый, но надежный. И этот исполин, состоящий из главного ресурса - людей, сможет достойно защищать Родину, если все детали будут на месте. Ведь мир - хрупкий ресурс, который по-настоящему ценишь, когда теряешь. А этого Беларусь не может допустить. Каждый из нас не может допустить.
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