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Подписан указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты
Президент подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты.
Департаменту Госинспекции труда Минтруда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы. При этом при подтверждении нарушений проверка назначаться не будет. Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.
Указом предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в срок. Определен также порядок принудительного исполнения требования о погашении зарплатной задолженности.
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