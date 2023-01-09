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Подписан указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

Президент подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты.

Департаменту Госинспекции труда Минтруда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы. При этом при подтверждении нарушений проверка назначаться не будет. Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.

Указом предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в срок. Определен также порядок принудительного исполнения требования о погашении зарплатной задолженности.

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