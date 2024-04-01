Подписан Закон "Об ответственном обращении с животными" - что изменится для заводчиков домашних питомцев

Закон "Об ответственном обращении с животными" сегодня подписал Президент. Документ направлен на защиту братьев наших меньших от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов заводчиков и владельцев питомцев при обращении с животными. Так, предусматривается установление общих правил: и со служебными питомцами, и с теми, кого привлекают в культурной деятельности и спорте. Надо сказать, что законопроект давно был во внимании депутатов.

Первые проекты предлагались более 10 лет назад. Александр Камович продолжит тему.

Выгул по новым правилам

Подписание Закона "Об ответственном обращении с животными" стало приятной новостью для зоозащитников и заводчиков домашних питомцев. Эти люди, в первую очередь понимающие, как правильно ухаживать за животными, и у кого есть четкое понимание ответственности. Ольга Корзун несколько лет разводит швейцарских овчарок. Говорит, новый закона, среди прочего, простимулирует людей задуматься перед покупкой питомца.

По сути, владелец, заведя собаку, несет ответственность за ее содержание и обязан обеспечить должный уход. Я предполагаю, у нас сократится все-таки жестокое обращение с домашними животными. Просто люди, прежде чем завести собаку, будут оценивать свои силы. Будет ответственность. Ольга Корзун, заводчик-кинолог

Под защитой государства

В законе определены и требования к зоозащитникам и волонтерам, и тем, у кого гостиницы для животных. В частности, запрещено размещение таких объектов в жилых домах, установлены условия содержания животных и их передачи новым владельцам.

Мы очень много работаем по фактам жестокого обращения с животными. И в этом законе мы изменили определение жестокого обращения с животными и впервые ввели термин "увечья". Сейчас жестоким обращением с животными будет считаться не только действия/ бездействия, повлекшее причинение вреда здоровью, но и могущее повлечь причинение вреда здоровью. То есть раньше нам нужно было ждать того, чтобы собака или кот уже пострадали, сейчас мы можем привлекать, даже если мы понимаем, что при таком обращении животное может заболеть, получить травму. Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций

Вопрос чипирования

Еще один важный момент нового закона - наделение правительства полномочиями по определению перечня подлежащих регистрации животных-компаньонов и порядка их содержания в домашних условиях или, например, чипирования. И это одно из самых обсуждаемых нововведений - чипирование собак и кошек. Для питомников обязательно, для владельцев - на усмотрение.

Вопрос чипирования решает ряд проблем. Мы, помимо того, что решаем проблему с регистрацией, учетом животных, еще решаем проблему с профилактикой и недопущением распространения особо опасных болезней как для животных, так и для человека. Данная норма заложена в законе. Она изложена в статье, которая предусматривает права и обязанности владельцев животных, она наделяет владельцев домашних животных правом чипировать животных. И, следовательно, уже подзаконным нормативно-правовым актом будет определяться порядок чипирования". Сергей Колпаков, консультант управления Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Повышенные требования и тем, кто содержит опасные породы собак. Владельцы будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение. Поход в магазин, поликлинику или кинотеатры и спортплощадки с собаками закрыт, не считая собак-поводырей. Ограничена продажа животных несовершеннолетним. Надо сказать, что закон давно был на контроле депутатов.

Разрабатывался очень давно и, насколько я знаю, он трижды приходил в Палату представителей, но, к сожалению, все заинтересованные в продвижении этого закона не нашли на тот момент общих точек соприкосновения, было много споров по отдельным нормам. Поэтому пришло именно то время, когда закон появился. Наталья Тарасенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Надо сказать, что на эту тему не раз обращал внимание и Президент. Александр Лукашенко в 2022 году во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил о готовности поспособствовать принятию этого закона.

Под защитой государства