Европейский союз не хочет мира - он хочет амбиций. Так считает польский политик Кшиштоф Толвински.

Подписание Евразийской хартии многополярности, по его словам, важно для польского общества, но политики не пойдут на это в угоду своим нездоровым амбициям. И это тот случай, когда голос из Варшавы звучит в унисон с Минском. Толвински вторит Александру Лукашенко, подчеркивая: если сейчас не остановиться, мы можем оказаться на пороге большой войны - и уже не конвенциональной.

"Если нам не удастся этот проект Евразийской хартии или подобные проекты в ближайшее время, то мы будем участниками и свидетелями очень серьезных конфликтов. Это вопрос действительно не только широко понимаемой академической и идеологической безопасности, но и нашей жизни и смерти. Поэтому давайте болеть за это - это очень важно. Здесь колоссальные цивилизационные и религиозные различия, и масштабный политический проект пытается их объединить, - прокомментировал Кшиштоф Толвински, политик, глава партии "Фронт" (Польша). - Но, несмотря ни на что, я считаю главным препятствием политические, больные амбиции эксклюзивного клуба Европейского союза, к которому, в том числе, принадлежит мое государство - Польша. И на уровне государственных властей будет трудно склонить отдельные государства к подписанию Евразийской хартии. Но если в рамках Евразийской хартии мы начнем работу с обществами, с гражданами, переключимся на то, чтобы убедить общества, то есть избирателей этих будущих властей разного рода в различных государствах, в данном случае в государствах Европейского союза, то, я считаю, мы добьемся успеха".