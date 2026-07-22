Подписано соглашение о сотрудничестве между Белтелерадиокомпанией и Никарагуа

Белтелерадиокомпания и совет по коммуникациям и работе с населением Никарагуа заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан с белорусской стороны в Минске председателем главного медиахолдинга Иваном Эйсмонтом, с никарагуанской (непосредственно в Манагуа) - главой дирекции ведомства Даниэлем Эдмундо Ортега Мурильо.

Соглашение предполагает обмен информацией, аудио-, видео-, документальным контентом. Данное взаимодействие поспособствует и распространению объективной региональной и локальной повестки из первых уст. К примеру, во времена дезинформации, когда оппозиция выдумывает и тиражирует фейки, мы сможем пресекать ложь на корню, показывая, как на самом деле обстоят дела в Беларуси и Никарагуа.

Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, глава дирекции по работе со СМИ совета по коммуникациям Никарагуа:

"Мы сможем показывать народам, как в действительности живут наши страны, насколько мы продвигаемся вперед, какие у нас успехи, достижения. И жители наших государств смогут больше узнавать друг о друге. Никарагуанцы - о Беларуси, ее истории и традициях, а белорусы - про Никарагуа. Белорусские журналисты смогут приезжать для взаимодействия с никарагуанскими коллегами и погружаться в наши реалии, чтобы с каждым визитом все больше сотрудничать, развиваться, совершенствовать профессиональное мастерство. Это позволит сделать нашу работу еще качественнее с полным убеждением в том, что на нашей стороне сила, ведь сила - в правде".

В рамках обмена опытом в ближайшие 4 дня делегация белорусских журналистов проведет мастер-классы для коллег из Никарагуа. Встречи предполагают как теоретическую, так и практическую часть. В числе тем для обсуждения вызовы современной журналистики, новые требования к СМИ, борьба с фейками и оперативность в подаче информации.