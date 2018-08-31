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Подписано постановление Совмина о повышении зарплат работникам сферы образования и здравоохранения
Это первый шаг по росту оплаты их труда вдвое к 2025 году. Документ разработан еще предыдущим составом правительства по поручению Президента. Так, с сентября оклады учителей и врачей вырастут от 20 до 100 %. А с октября увеличится тарифная ставка первого разряда - до 35,5 рубля. Все эти меры, как отметил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, позволят уже в четвертом квартале выйти на целевую задачу - средняя зарплата бюджетников 80 % от средней зарплаты по стране. Ориентировочно в декабре она будет 850 рублей.
Средства, необходимые на ближайшее повышение зарплат работникам сферы образования и здравоохранения, будут направлены из резервного фонда Президента.
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