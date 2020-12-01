Подписи под обращением к общественности поставили представители гребли

Олимпийский чемпион Александр Богданович и действующие атлеты национальной команды Марина Литвинчук и Дмитрий Третьяков подчеркнули: в стране созданы все условия не только для развития массового спорта, но и, прежде всего, для спорта высших достижений! Как следствие, для спортсменов не понятны призывы из-за рубежа лишить сборную Беларуси возможности выступать на Олимпиаде под национальным флагом. Поэтому они продолжают ставить подписи под открытым обращением к общественности, и с каждым днем их количество растет.