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Подписи под обращением к общественности поставили представители гребли

Представители отечественной гребли сегодня поставили свои подписи под открытым обращением спортсменов к общественности.

Олимпийский чемпион Александр Богданович и действующие атлеты национальной команды Марина Литвинчук и Дмитрий Третьяков подчеркнули: в стране созданы все условия не только для развития массового спорта, но и, прежде всего, для спорта высших достижений! Как следствие, для спортсменов не понятны призывы из-за рубежа лишить сборную Беларуси возможности выступать на Олимпиаде под национальным флагом. Поэтому они продолжают ставить подписи под открытым обращением к общественности, и с каждым днем их количество растет.


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Также сегодня свои подписи под обращением к общественности поставили: атлеты национальной и юниорской сборной Беларуси по шорт-треку. Напомним, каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета может оставить свою подпись в открытом обращении.

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