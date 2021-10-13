Подписка на экстремистские каналы и чаты влечет уголовную ответственность. 12 октября принято постановление Совета Министров "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями. А подписчики радикальных деструктивных телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности - это лишение свободы до семи лет - как участники экстремистского формирования.