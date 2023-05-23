Подпольный мясокомбинат ликвидирован в Могилевской области

Незаконной деятельностью по скупке, разделке и реализации мяса занимался 38-летний предприниматель. Он покупал скот за наличные деньги у физических лиц, а также у тех, кто скупал его в сельскохозяйственных организациях Могилевской и Витебской областей. Для разделки, заморозки и хранения туш мужчина приспособил свой частный дом в Могилевском районе. Здесь были обнаружены производственные помещения, технологическое и холодильное оборудование.