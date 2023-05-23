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Подпольный мясокомбинат ликвидирован в Могилевской области
В Могилевской области правоохранители ликвидировали подпольный мясокомбинат, пишет БЕЛТА.
Незаконной деятельностью по скупке, разделке и реализации мяса занимался 38-летний предприниматель. Он покупал скот за наличные деньги у физических лиц, а также у тех, кто скупал его в сельскохозяйственных организациях Могилевской и Витебской областей. Для разделки, заморозки и хранения туш мужчина приспособил свой частный дом в Могилевском районе. Здесь были обнаружены производственные помещения, технологическое и холодильное оборудование.
В доме хранилось фасованная по 12-20 кг говядина общим весом более 16,5 т, а также более 1 тыс. банок тушенки. Необходимых ветеринарных документов на продукцию не было. Самостоятельно оборудованный цех абсолютно не соответствовал санитарно-эпидемиологическим нормам. Выяснилось, что бизнесмен реализовывал продукцию в Беларуси и России.
По фактам нарушений ветеринарно-санитарных правил и налогового законодательства проводится проверка.
Фото:pixabay.com
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