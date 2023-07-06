Подразделение Нацгвардии Украины "Азов" уже с начала войны в Донбассе прозвали карательным

Боевики подразделения "Азов" в Мариуполе были выше украинской власти. "Азовцев" боялись и полиция, и городское управление. Им был дан карт-бланш на мародерство и убийства. И боевики подразделения насиловали женщин, убивали местных жителей. Преступные приказы отдавались командованием. Если город не удержат - собирались сровнять его с землей.

Подробности в авторской программе Ксении Лебедевой"Это другое"

Подразделение Нацгвардии "Азов" уже с начала войны в Донбассе прозвали карательным. Сами боевики не считают себя исчадием ада. Все, в чем их обвиняют, они сваливают на командиров - мол, давали команду заниматься мародерством, не оказывать медицинскую помощь гражданским, вызывать огонь на жилые районы. В общем, безнаказанно занимались беспределом.

"Служил в полку "Азов". Национальная гвардия Украины 3057 часть. С мая месяца 2015 года. Магазины грабили. Золото тянули. Всякие телефоны, компьютеры. Был даже случай: у убитого в бронежилете нашли вместо плит золото, - рассказывает один из "азовцев". - В любом случае это была команда. Солдат ничего не мог делать, абсолютно все делалось по приказу: позиции выбирались по приказу, открывался огонь".





"Находясь на позиции, я увидел, как командир одной из групп заходил в квартиры вроде как использовать их как позицию, и в квартире искались драгоценности, деньги. Все забирали, уходили", - делится воспоминаниями боевик подразделения.





"Мирное населении обращалось к нам за помощью. У нас был приказ командира стараться гражданскому населению помощь не оказывать. Оказывать помощь только своим военным, а гражданское население игнорировать", - говорит солдат "Азова".

"Мне в то время было 19-20 лет. Хотелось быть частью чего-то сильного, - рассказывает один из участников подразделения. - Мы думали, что стремимся к чему-то хорошему, то есть мы для людей стараемся. Ну, типа там будут кругом белые дети и всякое такое".

И начал убивать себе подобных.

"В "Азов" я пришел как в воинское подразделение и уже выполнял непосредственно приказы вышестоящих командиров", - вспоминает боевик.

Видимо, боевики из "Азова" считали себя белее других белых. Наверное, поэтому они исполняли преступные приказы, совершали преступления против человечности, которые не имеют срока давности. Собственно, это и объединяет боевиков Нацгвардии с немецкими подразделениями СС. Украинские подражатели переняли у них и идеологию человеконенавистничества, согласно которой тот, кто не принадлежит к высшей арийской расе, должен быть уничтожен.