Подразделение "Смерч" создано на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД

В Беларуси сформирован отряд специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Подразделение "Смерч" создано в Минске на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Аналогичные формирования будут созданы во всех соединениях внутренних войск.​