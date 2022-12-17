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Подразделение "Смерч" создано на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД

В Беларуси сформирован отряд специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.
Подразделение "Смерч" создано в Минске на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Аналогичные формирования будут созданы во всех соединениях внутренних войск.​

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