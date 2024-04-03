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Подразделения МЧС Могилевской области ликвидировали последствия непогоды

Подразделения МЧС Могилевской области ликвидировали последствия непогоды

По территории Могилевской области 2 апреля прошел грозовой фронт. Спасатели региона ликвидировали последствия непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Из-за сильного ветра было зафиксировано падение 18 деревьев в 3 районах области, повреждены кровли одного жилого дома и здания станции СМП, также поврежден автомобиль. В происшествиях никто не пострадал.

Подразделения МЧС совершили пять выездов на уборку упавших деревьев.

Фото: БЕЛТА

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