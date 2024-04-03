3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подразделения МЧС Могилевской области ликвидировали последствия непогоды
По территории Могилевской области 2 апреля прошел грозовой фронт. Спасатели региона ликвидировали последствия непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.
Из-за сильного ветра было зафиксировано падение 18 деревьев в 3 районах области, повреждены кровли одного жилого дома и здания станции СМП, также поврежден автомобиль. В происшествиях никто не пострадал.
Подразделения МЧС совершили пять выездов на уборку упавших деревьев.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все