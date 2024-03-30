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В минском метро произошло задымление, на место выехали подразделения МЧС

В минском метро произошло задымление, на место выехали подразделения МЧС

Подразделения МЧС выехали по сообщению о задымлении в метро на перегоне между станциями Октябрьская и площадь Ленина, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМЧС. Когда спасатели прибыли к месту инцидента, там проводилась эвакуация людей.

"По предварительной информации, зажало тормозные колодки", - проинформировали в МЧС.

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