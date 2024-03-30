В минском метро произошло задымление, на место выехали подразделения МЧС

Подразделения МЧС выехали по сообщению о задымлении в метро на перегоне между станциями Октябрьская и площадь Ленина, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМЧС. Когда спасатели прибыли к месту инцидента, там проводилась эвакуация людей.



"По предварительной информации, зажало тормозные колодки", - проинформировали в МЧС.



