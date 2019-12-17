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Подразделения радиоэлектронной борьбы получили новую технику
Радиоэлектронная борьба, защита информации и развитие информационных систем. 387-й центр технического контроля Вооруженных сил Беларуси получил новейшие образцы техники. Все единицы по профилю - радиоборьба. Отмечается, что такое обновление стало традицией в профессиональный день этого вида войск. Кроме того, центр получил боевое знамя. Для любой воинской части вручение этого символа - знаменательное событие, особенно в 77-ую годовщину создания воинских частей радиоэлектронной борьбы.
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