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Подразделения ракетного комплекса "Ураган" отработали боевые задачи в рамках комплексных учений ВС Беларуси
В Беларуси продолжаются комплексные учения Вооруженных сил страны. Боевые задачи отработали подразделения ракетного комплекса "Ураган".
Как сообщили в Минобороны Беларуси, в ходе маневров военные выполнили перемещение пунктов для управления войсками, провели разведку, в том числе с использованием беспилотников, и нанесли огневой удар по условному противнику. Среди отрабатываемых действий - также поиск, блокирование и уничтожение разведывательных группировок и вооруженных бандформирований.
Напомним, комплексные учения Вооруженных сил страны проходят на территории Минской, Могилевской и Брестской областей. Войска отрабатывают учебно-боевые задачи между своими подразделениями. Основной упор - на отработку устойчивости системы управления силами и пунктов командования. Цель учений - улучшить уровень обороноготовности наших военных.
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