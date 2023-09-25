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Подразделения ракетного комплекса "Ураган" отработали боевые задачи в рамках комплексных учений ВС Беларуси

В Беларуси продолжаются комплексные учения Вооруженных сил страны. Боевые задачи отработали подразделения ракетного комплекса "Ураган".

Как сообщили в Минобороны Беларуси, в ходе маневров военные выполнили перемещение пунктов для управления войсками, провели разведку, в том числе с использованием беспилотников, и нанесли огневой удар по условному противнику. Среди отрабатываемых действий - также поиск, блокирование и уничтожение разведывательных группировок и вооруженных бандформирований.

Напомним, комплексные учения Вооруженных сил страны проходят на территории Минской, Могилевской и Брестской областей. Войска отрабатывают учебно-боевые задачи между своими подразделениями. Основной упор - на отработку устойчивости системы управления силами и пунктов командования. Цель учений - улучшить уровень обороноготовности наших военных.

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