Подразделения ракетного комплекса "Ураган" отработали боевые задачи в рамках комплексных учений ВС Беларуси

Как сообщили в Минобороны Беларуси, в ходе маневров военные выполнили перемещение пунктов для управления войсками, провели разведку, в том числе с использованием беспилотников, и нанесли огневой удар по условному противнику. Среди отрабатываемых действий - также поиск, блокирование и уничтожение разведывательных группировок и вооруженных бандформирований.

