Испытание на мужество, стойкость и силу духа. Самые профессиональные подразделения специального назначения Беларуси и России померились силами на импровизированном поле боя. Освобождение заложников, охрана ВИП-персон, ликвидация незаконных бандформирований, снайперская дуэль - соревновательные дисциплины организаторы подобрали самые разнообразные по сложности и содержанию.





Соревнования, посвященные 30-летию образования группы "А" КГБ Беларуси, стартовали еще в понедельник

За это время команды-участницы преодолели целый ряд испытаний. Упражнения выполнялись из боевого оружия и в условиях, приближенных к реальным. По словам организаторов, важно было проверить не только физическую подготовку спецназовцев, но и способность ориентироваться в самых сложных и непривычных ситуациях. Ведь главное для любого бойца антитеррора - умение думать и сохранять хладнокровие, чтобы успешно выполнить задачу.





Результаты показали высокий уровень мастерства и профессионализма всех участников