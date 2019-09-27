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Подразделения специального назначения Беларуси и России померились силами на импровизированном поле боя

Испытание на мужество, стойкость и силу духа. Самые профессиональные подразделения специального назначения Беларуси и России померились силами на импровизированном поле боя. Освобождение заложников, охрана ВИП-персон, ликвидация незаконных бандформирований, снайперская дуэль - соревновательные дисциплины организаторы подобрали самые разнообразные по сложности и содержанию.

Соревнования, посвященные 30-летию образования группы "А" КГБ Беларуси, стартовали еще в понедельник

За это время команды-участницы преодолели целый ряд испытаний. Упражнения выполнялись из боевого оружия и в условиях, приближенных к реальным. По словам организаторов, важно было проверить не только физическую подготовку спецназовцев, но и способность ориентироваться в самых сложных и непривычных ситуациях. Ведь главное для любого бойца антитеррора - умение думать и сохранять хладнокровие, чтобы успешно выполнить задачу.

Результаты показали высокий уровень мастерства и профессионализма всех участников


Сегодня прошел третий этап соревнований. В спецназовской эстафете первое место буквально вырвали у команды СОБР бойцы отряда антитеррора МВД Беларуси "Алмаз". Они же стали лучшими в стрелковой дуэли и по общим результатам завоевали кубок в командном зачете. Лучшая снайперская пара у Управления "К" ФСБ России.
Также отличились подразделения ОСАМ, Службы безопасности Президента и Сил специальных операций. Отметим, что команды группы "А" как организатора мероприятия участвовали вне зачета. Результаты показали высокий уровень мастерства и профессионализма всех участников. К тому же обмен опытом для спецназовцев - важнейшая составляющая эффективной борьбы с терроризмом.

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