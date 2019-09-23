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Подразделения спецназа определят лучших стрелков
С боевой стрельбой и в условиях, максимально приближенных к реальным. В Минске стартовали международные соревнования по стрельбе из боевого оружия среди спецназа. Организатор - группа «А» Комитета госбезопасности. К 30-летию этого спецподразделения соревнования и приурочены. Сегодня на разных военных полигонах и стрельбищах Беларуси пройдут индивидуальные упражнения. Снайперы будут состязаться в меткости и ловкости на нескольких огневых рубежах. После того, как будут определены лучшие стрелки в индивидуальных зачетах, начнутся командные упражнения. Это будет самый зрелищный этап - участникам предстоит отработать задания, связанные со спецификой работы спецподразделений: освобождение заложников, охранные мероприятия и локализация незаконных бандформирований.
Сотрудник группы "А" КГБ Беларуси: "На соревнованиях выступают восемь команд: пять белорусских и три из РФ. РФ представляют Росгвардию, ФСБ, ФСО. Наши команды: все спецподразделения. ОСАМ, Алмаз, СОБР, СООшная есть команда. Наша команда выступает вне зачета".
Продлятся соревнования пять дней. В пятницу определят победителей в командных и индивидуальных зачетах.
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