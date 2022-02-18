Подразделения, завершив выполнение учебно-боевых задач на полигонах, возвращаются в пункты постоянной дислокации

В очередной раз спешим развеять миф последних дней о том, что российская армия после учений останется в нашей стране, а белорусская начнет готовиться к войне. Эти кадры сделаны сегодня. Часть подразделений, завершив выполнение учебно-боевых задач на полигонах и участках местности, возвращается в пункты постоянной дислокации. Среди них и танкисты Западного военного округа. По железной дороге им предстоит преодолеть расстояние около тысячи километров.