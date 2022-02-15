Подразделения ЗРК отработали свои задачи в рамках учений "Союзная решимость"

Свои задачи в рамках учений "Союзная решимость" сегодня отработали подразделения ЗРК. На участке местности "Полесский" тактический ракетный комплекс "Точка-У" выполнил боевые пуски двумя ракетами на дальности до 70 км. Мишени поражены, параллельно с этим учебные задачи выполнял дивизион "Полонез". Отстрелялись на отлично. Так высоко оценил работу ракетчиков министр обороны Беларуси. За стрельбами наблюдали и иностранные представители - военный аташе Украины прибыл по приглашению главы нашего оборонного ведомства. Также Виктор Хренинпрокомментировал телефонный разговор со своим коллегой из южной страны-соседки.