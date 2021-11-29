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Подробнее о безопасности во временном пункте размещения беженцев

В лагере для беженцев на белорусско-польской границе продолжает работать съемочная группа "Беларусь 1". На прямую связь выходит Александр Камович (видео).

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