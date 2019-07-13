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Подробнее о фестивальной культуре со стороны сцены и за ее кулисами смотрите в "Главном эфире"

Подробнее о культуре фестивальной со стороны сцены и за ее кулисами расскажут наши коллеги в "Главном эфире". Также корреспонденты АТН прошлись по всем пунктам договора о строительстве Союзного государства. Что Беларусь и Россия уже сделали, а что еще ждет реализации? Смотрите завтра в 21:00.

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