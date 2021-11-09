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Подробнее о реакции мирового сообщества на миграционный кризис
Очевидно, что такая реакция на миграционный кризис вызвана больше геополитическими интересами для Запада, чем масштабом или новизной. Так что это - двойные стандарты или вовсе их полное отсутствие? Горячую тему обсуждают в экспертных кругах, свои мнения публикуют и иностранные СМИ. О реакции мирового сообщества - следующий материал.
Права человека за колючей проволокой
Права человека, свобода и демократия - вещи гибкие и неопределенные, судя по последним действиям западных политиков. Если приверженность ценностям наносит имиджевый ущерб самой Европе, в Союзе включают "режим циников". В случае с миграционным кризисом у границ ЕС "стоимость" двойных стандартов - жизни ни в чем не повинных людей.
Провокации у белорусской границы
Для чего это нагнетание создается - понятно. Провокации, повод для продвижения своей повестки, наращивание военного присутствия - о международных нормах, к примеру, в Германии предпочитают умолчать.
Протест действиям Варшавы
После того как польские военные напрямую начали препятствовать работе СМИ (как белорусских, так и зарубежных) Белорусский союз журналистов выразил решительный протест действиям Варшавы.
Информацию в XXI веке скрыть не получится. Да и зачем - все лежит на поверхности. Ряд зарубежных СМИ отмечает то, что в Варшаве и Брюсселе по понятным причинам решили игнорировать.
Неравнодушные поляки начали сбор средств для помощи беженцам
Не в силах бездействовать неравнодушные поляки начали сбор средств для самостоятельной помощи беженцам, которые вынуждены выживать в бесчеловечных условиях на границе. Все мигранты вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья вынуждены спать на мерзлой земле. Волонтеры планируют собрать более 4 с половиной тысяч долларов, чтобы обеспечить заложников ситуации предметами первой необходимости.
Польские женщины возмущены действиями Дуды
Чудовищной реакцией Варшавы возмущены и женщины Польши. Некоммерческая организация "Полония Рада Кобет" опубликовала открытое письмо. В нем польские женщины призывают мировую общественность оказать давление на Польшу.
Вопрос, откуда столько беженцев, на повестке не стоит
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель намерен отправиться в страны, из которых мигранты едут в Евросоюз. Планируют убедить власти самостоятельно пресечь поток беженцев. Однако вопрос, а откуда в мире взялось столько беженцев, на повестке дня не стоит.
Двойные стандарты
Не заставила себя ждать критика со стороны США. Причем от демократов, которые за аналогичные действия (выстраивание стены, силовое укрепление и закрытие границ) в свое время со всех сторон поносили Трампа. Стандарты? Ценности? Отнюдь не об этом разговор в Белом доме. Впрочем, сейчас заокеанские камертоны делают то же самое. Ведь ситуация на восточных границах Евросоюза - не единственный миграционный кризис, рожденный коллективным Западом. В эти дни к южным рубежам США движется караван мигрантов из стран Латинской Америки. Тысячи людей уже прошли пешком более 300 километров за своей американской мечтой, осуществиться которой, судя по всему, не суждено. Границы, несмотря на приход к власти демпартии, остаются закрытыми. Люди, возвращаться которым уже некуда, останутся в стихийных лагерях у рубежей Штатов. Политики, сидя в креслах Вашингтона и Брюсселя, продолжат говорить о правах и обязанностях третьих стран.
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