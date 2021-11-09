Подробнее о реакции мирового сообщества на миграционный кризис

Очевидно, что такая реакция на миграционный кризис вызвана больше геополитическими интересами для Запада, чем масштабом или новизной. Так что это - двойные стандарты или вовсе их полное отсутствие? Горячую тему обсуждают в экспертных кругах, свои мнения публикуют и иностранные СМИ. О реакции мирового сообщества - следующий материал.

Права человека за колючей проволокой

Права человека, свобода и демократия - вещи гибкие и неопределенные, судя по последним действиям западных политиков. Если приверженность ценностям наносит имиджевый ущерб самой Европе, в Союзе включают "режим циников". В случае с миграционным кризисом у границ ЕС "стоимость" двойных стандартов - жизни ни в чем не повинных людей.

Провокации у белорусской границы

Для чего это нагнетание создается - понятно. Провокации, повод для продвижения своей повестки, наращивание военного присутствия - о международных нормах, к примеру, в Германии предпочитают умолчать.

Протест действиям Варшавы

После того как польские военные напрямую начали препятствовать работе СМИ (как белорусских, так и зарубежных) Белорусский союз журналистов выразил решительный протест действиям Варшавы.





Информацию в XXI веке скрыть не получится. Да и зачем - все лежит на поверхности. Ряд зарубежных СМИ отмечает то, что в Варшаве и Брюсселе по понятным причинам решили игнорировать.

Неравнодушные поляки начали сбор средств для помощи беженцам

Не в силах бездействовать неравнодушные поляки начали сбор средств для самостоятельной помощи беженцам, которые вынуждены выживать в бесчеловечных условиях на границе. Все мигранты вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья вынуждены спать на мерзлой земле. Волонтеры планируют собрать более 4 с половиной тысяч долларов, чтобы обеспечить заложников ситуации предметами первой необходимости.

Польские женщины возмущены действиями Дуды

Чудовищной реакцией Варшавы возмущены и женщины Польши. Некоммерческая организация "Полония Рада Кобет" опубликовала открытое письмо. В нем польские женщины призывают мировую общественность оказать давление на Польшу.

Вопрос, откуда столько беженцев, на повестке не стоит

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель намерен отправиться в страны, из которых мигранты едут в Евросоюз. Планируют убедить власти самостоятельно пресечь поток беженцев. Однако вопрос, а откуда в мире взялось столько беженцев, на повестке дня не стоит.

Двойные стандарты