Подробный чек-лист для будущих абитуриентов - все, что нужно знать о вступительной кампании

Считанные дни остаются до старта вступительных испытаний для выпускников. Первые пройдут уже 26 мая. 11-классникам в 2026 году, как и в минувшем, предстоит сдавать централизованные экзамены и тестирование. По всей стране будут работать 144 пункта сдачи, на каждом - строгий контроль. Он гарантирует равенство и справедливость для всех.

Это время волнительное и для выпускников, и для родителей.

Каждый белорусский 11-классник живет сегодня штудированием конспектов, моральной подготовкой и тестами, которые проверят, чему они научились за 11 лет. Вступительная гонка - 2026 пройдет в знакомом ритме, принципиальных новшеств нет. Неизменна и главная задача, которую ставит Президент Беларуси: обеспечение справедливых, равных и комфортных условий для поступления.

Почти 60 тыс. ребят в 2026 году попрощаются со школьной партой. Их ждут вузы и колледжи, а впереди у них ответственное и волнительное время - первый шаг по взрослую жизнь.

ЦТ и ЦЭ пройдут 26 и 29 мая, что касается испытаний по предмету на выбор, тестирование будет организовано 2 и 5 июня.

график вступительной кампании - 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c36e4e55-6c73-4d1a-b08c-ea6d1b99d3cc/conversions/56d6e8d1-709f-4acd-90d7-7b6ff1c6a26d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c36e4e55-6c73-4d1a-b08c-ea6d1b99d3cc/conversions/56d6e8d1-709f-4acd-90d7-7b6ff1c6a26d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c36e4e55-6c73-4d1a-b08c-ea6d1b99d3cc/conversions/56d6e8d1-709f-4acd-90d7-7b6ff1c6a26d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c36e4e55-6c73-4d1a-b08c-ea6d1b99d3cc/conversions/56d6e8d1-709f-4acd-90d7-7b6ff1c6a26d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка готовится принять тысячи ребят. Сдавать экзамены здесь будут выпускники школ Московского района столицы. Обыскивать их никто не будет, но визуальный осмотр обязателен. Уже на входе и дальше ребят предупредят: личные вещи - в гардероб, с собой лишь черная гелевая ручка, паспорт и пропуск, на физику и химию разрешен калькулятор. Никаких умных часов, планшетов, телефонов и шпаргалок - все это чревато последствиями.

Александр Францкевич, проректор БГПУ им. Максима Танка:

"Они прошли репетиционное тестирование, уже есть понимание этого задания. Будут работать наши волонтеры на всем их пути. Так как ребята будут приезжать к определенному времени, не будет столпотворений, будет легкий свободный проход".

59 аудиторий подготовят накануне для сдачи испытаний. Как и у абитуриентов, в помещениях не должно быть ничего лишнего. Школьники в сопровождении педагогов начнут прибывать в пункты за 1,5 часа до начала. Ровно в 11:00, как и по всей стране, вход в аудитории будет закрыт.

Сергей Подберезко, ответственный секретарь приемной комиссии БГПУ им. Максима Танка:

"Сидеть ребята будут через одного, чтобы не мешать друг другу. Тестовое задание достаточно большое. Бывали случаи, когда ребята вносили свои ответы в чужой бланк".

БГПУ им. Максима Танка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de6d7135-f2b2-4c53-b824-a7f1559b9bef/conversions/3f1686cd-6037-44ba-810f-1cdc2c75eef3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de6d7135-f2b2-4c53-b824-a7f1559b9bef/conversions/3f1686cd-6037-44ba-810f-1cdc2c75eef3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de6d7135-f2b2-4c53-b824-a7f1559b9bef/conversions/3f1686cd-6037-44ba-810f-1cdc2c75eef3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de6d7135-f2b2-4c53-b824-a7f1559b9bef/conversions/3f1686cd-6037-44ba-810f-1cdc2c75eef3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вскрываются пакеты с тестами в аудитории в присутствии всех выпускников и сразу же раздаются в соответствии с жеребьевкой. Значит, никаких поблажек или махинаций. В основе испытаний лежит только прозрачный и объективный подход. Варианты же самих заданий строго засекречены, они будут доставлены накануне из рук в руки самой надежной фельдъегерской службой.

Наталья Моисеева, ответственный организатор организационной комиссии БГПУ им. Максима Танка:

"Я как ответственный организатор принимаю у них вализы с экзаменационными материалами. Под наблюдением госкомиссии мы их вскрываем, пересчитываем, чтобы они соответствовали нашей заявке и упаковываем в сейфы, затем эти сейфы опечатываются. Никто, кроме меня, не имеет права их вскрывать".

В 2026 году набор в белорусские вузы составит чуть более 49 тыс. абитуриентов (это больше на 900 человек, нежели годом ранее). При этом свыше 2/3 мест - за счет бюджета.

график вступительной кампании - 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aebd9c13-1044-424e-bdbd-7fe208ecf8ad/conversions/c608dcb3-56d1-4777-a769-43cf4df52602-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aebd9c13-1044-424e-bdbd-7fe208ecf8ad/conversions/c608dcb3-56d1-4777-a769-43cf4df52602-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aebd9c13-1044-424e-bdbd-7fe208ecf8ad/conversions/c608dcb3-56d1-4777-a769-43cf4df52602-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aebd9c13-1044-424e-bdbd-7fe208ecf8ad/conversions/c608dcb3-56d1-4777-a769-43cf4df52602-xl-___webp_1920.webp 1920w

Оптимальную систему проведения испытаний нащупывали не один год. Несколько лет назад вышли на формат централизованных экзаменов плюс ЦТ. Алгоритм отработан. Требования к выпускникам в 2026 году остаются неизменными.

Ирина Каржова, начальник управления общего и среднего образования Министерства образования Беларуси:

"Регистрация на централизованный экзамен завершена. Наибольшее количество зарегистрировалось на такие учебные предметы, как математика (свыше 19 тыс. учащихся), биология и обществоведение. Уверена, что все пройдет организованно. Ребята прибудут в пункты проведения ЦЭ, покажут свои знания, подтвердят годовые отметки и 12 июня на выпускных вечерах получат аттестаты об общем среднем образовании вместе с сертификатами централизованного экзамена".

Республиканский институт контроля знаний заверяет, что тесты строго соответствуют школьным учебникам, никаких подвохов. С 2025 года выпускникам доступна электронная версия бланка ответов, т. е. результаты можно оценить самому и увидеть, где были допущены ошибки.

бланк для ЦЭ и ЦТ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae4c35b-89d4-4bee-a6ef-d80f29241f15/conversions/ce5133ae-b67d-411b-84d9-f44187719101-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae4c35b-89d4-4bee-a6ef-d80f29241f15/conversions/ce5133ae-b67d-411b-84d9-f44187719101-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae4c35b-89d4-4bee-a6ef-d80f29241f15/conversions/ce5133ae-b67d-411b-84d9-f44187719101-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae4c35b-89d4-4bee-a6ef-d80f29241f15/conversions/ce5133ae-b67d-411b-84d9-f44187719101-xl-___webp_1920.webp 1920w

Степень защиты в РИКЗ вполне могла бы посоревноваться с хранилищем Нацбанка. В период экзаменов и ЦТ работа не прекращается даже ночью. Каждое движение сотрудников фиксируется видеокамерами. Особый контроль - за тиражной, где печатают те самые тестовые материалы. Доступ есть у крайне ограниченного круга лиц.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Такой своего рода мешок банковский. Все говорят, что у нас тут деньги, но у нас тут денег нет. У нас самое ценное, что тут есть - это тестовые материалы. Каждый тестовый материал, который мы разрабатываем, допустим, по русскому языку, упаковывается в конверт, они подписаны. Все упаковывается в банковскую сумку, опечатывается соответствующим образом. И для обеспечения конфиденциальности информации передаем в государственную фельдъегерскую службу в канун или в день проведения экзамена".