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Подробно о ценах на землю в Беларуси рассказал Дмитрий Матусевич
Ценная ли земля в Беларуси и удачное ли это вложение - на этот вопрос ответил глава Госкомимущества в проекте"Вопрос номер один".
"Земля всегда удачное вложение средств. В Минске по кадастровой стоимости земля в среднем стоит 90 долларов, на аукционе в окрестностях Минска в этом году доходило до 100 долларов за кв. м. Я подчеркиваю, т. е. это 10 тысяч за сотку. В регионах она может стоить доллар за кв. м, соответственно, сотка совсем дешевая, - пояснил глава ведомства. - Поэтому кодекс стимулирует покупку земель в регионах и при этом оставляет аукционные возможности золотых земель".
Полная версия программы "Вопрос номер один" здесь.
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