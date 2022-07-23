Подробно о ценах на землю в Беларуси рассказал Дмитрий Матусевич

Ценная ли земля в Беларуси и удачное ли это вложение - на этот вопрос ответил глава Госкомимущества в проекте "Вопрос номер один" .

"Земля всегда удачное вложение средств. В Минске по кадастровой стоимости земля в среднем стоит 90 долларов, на аукционе в окрестностях Минска в этом году доходило до 100 долларов за кв. м. Я подчеркиваю, т. е. это 10 тысяч за сотку. В регионах она может стоить доллар за кв. м, соответственно, сотка совсем дешевая, - пояснил глава ведомства. - Поэтому кодекс стимулирует покупку земель в регионах и при этом оставляет аукционные возможности золотых земель".