Подробности проверки аграриев перед посевной смотрите в проекте "На контроле Президента"

Первый месяц осени для аграриев, пожалуй, - один из самых напряженных. Параллельно закрываются задачи уходящего и закладываются основы следующего сельскохозяйственного года. Нужно завершить жатву и сев, заготовить корма, убрать овощи, картофель и сахарную свеклу.

Перед началом посевных работ Комитет госконтроля проверяет готовность сельхозпредприятий - начиная от исправности техники до качества сева. У некоторых предприятий находят проблемные вопросы.

Что стало причиной, а главное - как планируют решать на местах, и будут ли это делать? Примеры того, как правильно работать, чтобы с гектара получить максимум. Ответы ищите в проекте "На контроле Президента" 10 сентября на "Беларусь 1".