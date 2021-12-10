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Подробности битвы за Москву изложили в экспозиции музея ВОВ
Две сотни аргументов против искажения истории. Музей Великой Отечественной войны транслирует подробности первой победы Советского Союза в годы войны. Битве за Москву - 80 лет. Сражение длиной в 203 дня и ночи не дало гитлеровцам превратить столицу СССР в руины. Осенью 41-го Красная армия развернула фашистов прямо у ворот Москвы, это стало прологом Великой Победы.
Правду о знаменитом бое рассказывают через личные вещи советских солдат, вооружение, фото и документы. В эпицентре выставки - уникальный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Подлинные фото и документы из российского Музея Победы.
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