Подробности битвы за Москву изложили в экспозиции музея ВОВ

Две сотни аргументов против искажения истории. Музей Великой Отечественной войны транслирует подробности первой победы Советского Союза в годы войны. Битве за Москву - 80 лет. Сражение длиной в 203 дня и ночи не дало гитлеровцам превратить столицу СССР в руины. Осенью 41-го Красная армия развернула фашистов прямо у ворот Москвы, это стало прологом Великой Победы.



Правду о знаменитом бое рассказывают через личные вещи советских солдат, вооружение, фото и документы. В эпицентре выставки - уникальный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Подлинные фото и документы из российского Музея Победы.