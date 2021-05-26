Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет, который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, сегодня днем рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы. Борт сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань, из которой вылетел, и приземлился в 15:46. Как сообщила на своем официальном сайте компания "Белавиа",на борту Embraer 195находились 55 пассажира.



У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании.При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушного движения Марселя к положительному результату не привели. И вот как прокомментировали ситуацию в Белавиа.