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Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона
Подробности инцидента с рейсом Белавиа Минск - Барселона. Самолет, который не впустили в воздушное пространство Польши, приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, сегодня днем рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы. Борт сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань, из которой вылетел, и приземлился в 15:46. Как сообщила на своем официальном сайте компания "Белавиа",на борту Embraer 195находились 55 пассажира.
У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании.При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушного движения Марселя к положительному результату не привели. И вот как прокомментировали ситуацию в Белавиа.
Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск
. И как нам стало известно, перевозчик ищет возможности для доставки своих клиентов в Барселону другими рейсами. На данный момент некоторые пассажиры рейса Минск - Барселона находятся в воздушной гавани в ожидании в транзитной зоне, некоторые покинули аэропорт.
Отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой
Белавиа приносит пассажирам сожаления о доставленных неудобствах и заверяет в том,что авиакомпания продолжит работы по согласованию маршрута для доставки людей в Барселону. Интересно, что этот вызов отдельных стран с отменой рейсов, закрытием воздушных границ в полной мере на себе уже ощущают простые европейцы. В Госпогранкомитет нашей станы поступает значительное количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться домой. За решением всех вопросов стоит обращаться в диппредставительства и консульские учреждения своих стран. Госпогранкомитет Беларуси озвучил рекомендации и отметил,что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
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