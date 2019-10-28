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Подробности наезда на сотрудника ГАИ в Лидском районе

Следственный комитет выясняет подробности инцидента в Лидском районе. Накануне водитель “ауди” совершил наезд на сотрудника ГАИ и нанес ему телесные повреждения. Как известно, незадолго до этого патруль остановил "фольксваген" 58-летнего мужчины, которого подозревал в пьяном вождении. Позже подъехал его сын, подрезал служебное авто, отец сел в машину, и они скрылись. Правда, вскоре подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

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