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Подробности нацистской карательной операции "Зимнее волшебство" - в программе "Понятная политика"

Страх и ненависть на севере Беларуси. Сегодня в "Понятной политике" расскажем подробности нацистской карательной операции "Зимнее волшебство".

Как поэтическое название обернулось геноцидом белорусского народа. О страшных преступлениях латышских батальонов и о безумных поступках современных политиков смотрите сегодня сразу после "Панорамы".


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