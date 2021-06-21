Подробности нацистской карательной операции "Зимнее волшебство" - в программе "Понятная политика"

Страх и ненависть на севере Беларуси. Сегодня в "Понятной политике" расскажем подробности нацистской карательной операции "Зимнее волшебство".

Как поэтическое название обернулось геноцидом белорусского народа. О страшных преступлениях латышских батальонов и о безумных поступках современных политиков смотрите сегодня сразу после "Панорамы".