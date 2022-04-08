Подробности по делу БелаПАН: финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее 4 млн долларов

По делу БелаПАН установлено - финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее 4 миллионов долларов. Следственный комитет выяснил новые подробности преступной деятельности руководителей и работников так называемого демократического СМИ. Захват государственной власти в 2020 году реализовывался путем объединения представителей "протестного" движения для формирования управляемой толпы и радикального настроения среди белорусов. При этом было налажено взаимодействие с представителями "правозащитных" и иных, в том числе иностранных, организаций. Как сообщалось ранее, в рамках этого уголовного дела задержаны должностные лица и работники белорусского информагентства БелаПАН: Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Ирина Левшина и Ирина Злобина.