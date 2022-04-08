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Подробности по делу БелаПАН: финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее 4 млн долларов

По делу БелаПАН установлено - финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее 4 миллионов долларов. Следственный комитет выяснил новые подробности преступной деятельности руководителей и работников так называемого демократического СМИ. Захват государственной власти в 2020 году реализовывался путем объединения представителей "протестного" движения для формирования управляемой толпы и радикального настроения среди белорусов. При этом было налажено взаимодействие с представителями "правозащитных" и иных, в том числе иностранных, организаций. Как сообщалось ранее, в рамках этого уголовного дела задержаны должностные лица и работники белорусского информагентства БелаПАН: Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Ирина Левшина и Ирина Злобина.

Столичными следователями собраны доказательства о причастности Александрова и Злобиной к преступной деятельности иностранной организации BY_help, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Обвиняемые принимали активное участие в организации ее работы, выполнении индивидуальных задач по сбору, перемещению, хранению и распределению денежных средств. По имеющимся у следствия данным, вышеуказанной иностранной организацией осуществлено финансирование экстремистской деятельности на территории Республики Беларусь на общую сумму не менее 4 миллионов долларов США.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску


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Только с 2014 года 18 иностранных организаций профинансировали БелаПАН на 1 миллион 600 тысяч долларов. В качестве инструментов для получения денег обвиняемые использовали подконтрольные им иностранные фирмы, свои и предпринимательские банковские счета. Напомним, группа лиц из числа руководителей и работников агентства решением КГБ признана экстремистским формированием. На основании собранных доказательств Андрею Александрову, Дмитрию Новожилову, Ирине Злобиной и Ирине Левшиной предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них измена государству и создание, а также руководство экстремистским формированием.

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